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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 19 октября 2023 г.)

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▫️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск, используя результаты ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем, отразили 11 атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных, 68-й егерской и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Новоегоровка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики.

▫️ Оперативно-тактической авиацией нанесено поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Невское Луганской Народной Республики.

▫️ Потери ВСУ составили до 70-ти военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля.

▫️ В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Акация», а также самоходная гаубица «Гвоздика».

▫️ На Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации и огнем артиллерии отражены шесть атак подразделений ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

▫️ Ударами оперативно-тактической и армейской авиации нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 21-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 40-го полка нацгвардии в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери противника составили свыше 235-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три пикапа.

▫️ На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака противника в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики.

▫️ Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка, Яковлевка и Васюковка Донецкой Народной Республики.

▫️ Общие потери противника за сутки составили до 260-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

▫️ В ходе контрбатарейной борьбы поражены: два орудия «Мста-Б», орудие Д-20, две гаубицы Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица М119 производства США.

▫️ На Южно-Донецком направлении активными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Новомихайловка и Старомайорское Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери противника на данном направлении составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.


▫️ На Запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

▫️ Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

▫️ Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, два автомобиля.

▫️ Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, орудие «Мста-Б», а также гаубица М119 производства США.

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 40 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также орудие Д-20.

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 154-х районах.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ.

▫️ Истребительной авиацией в районе населенного пункта Троицкое Донецкой Народной Республики сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты: в районе города Днепропетровск штурмовик Су-25 и в районе населенного пункта Загрызово Харьковской области вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

▫️ В течение суток перехвачены: управляемая авиационная бомба JDAM, две переоборудованные для ударов по наземным целям зенитные ракеты С-200, а также десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

▫️ Кроме того, уничтожен 61 беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Егоровка, Соледар, Любовка Донецкой Народной Республики, Кременная, Житловка Луганской Народной Республики, Романовское, Молчанск Запорожской области, Казачьи Лагери и Саги Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 493 самолета, 252 вертолета, 8065 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12764 танка и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6823 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14438 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/31640
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