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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 18 октября 2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск активными действиями при поддержке авиации и огня артиллерии отразили 13 атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 43-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Першотравневое, Орлянское Харьковской области и Сергеевка Луганской Народной Республики.

▫️ Армейской авиацией и огнем тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 68-й егерской бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Надия Луганской Народной Республики и Берестовое Харьковской области.

▫️ Потери ВСУ составили до 80-ти военнослужащих, три танка, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

▫️ Ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ, 5-й бригады нацгвардии, 1-й бригады специального назначения и 110-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества.

▫️ Потери противника составили до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 42-й, 67-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 112-й бригады территориальной обороны и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка, Клещеевка, Хромово и Марьинка Донецкой Народной Республики.

▫️ Общие потери противника на данном направлении составили до 115-й военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два пикапа, орудие Д-20 и гаубица «Мста-Б».

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» грамотными действиями во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 102-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Червоное Запорожской области.

▫️ Штурмовой и армейской авиацией нанесено поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 107-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Старомайорское Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери противника составили до 170-ти украинских военнослужащих, два пикапа, а также противотанковое орудие «Рапира».
 


▫️ На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке штурмовой, армейской авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмового отряда 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области нанесено огневое поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ.

▫️ Общие потери противника за сутки составили до 85-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица М119 производства США.

▫️ На Херсонском направлении пресечена деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Подстепное и Пойма Херсонской области.

▫️ В результате огневого поражения уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих и 2 автомобиля.

▫️ В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США и две гаубицы Д-30.

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 147-ми районах.

▫️ Кроме того, на аэродроме Лозовое в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины.

▫️ В районах населенных пунктов Серебрянка Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны.

▫️ Силами Черноморского флота в центральной части акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

▫️ Средствами противовоздушной обороны перехвачены: четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиационная бомба JDAM производства США.

▫️ Кроме того, уничтожен 51 беспилотный летательный аппарат в районах: города Донецк, населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Лозовое Донецкой Народной Республики, Каменское, Червоногорка, Новофедоровка Запорожской области, Казачьи Лагери, Саги Херсонской области и Жовтневое Харьковской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 491 самолет, 251 вертолет, 8004 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс,  12746 танков и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6810 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14419 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/31607
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