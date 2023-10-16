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«Как хотите чтобы с вами поступали люди, поступайте и вы с ними!” Отец Андрей Ткачёв

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Комментарий редакции

Основные темы проповеди отца Андрея Ткачёва:

1. Отношение к ближнему. Нужно относиться к ближнему так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Это основополагающий принцип, выраженный в Евангелии.

2. Преодоление эгоизма. Эгоизм мешает любить ближнего и следовать этому принципу. Нужно бороться с эгоизмом в себе.

3. Церковь учит любви. Церковь – это не просто обряды, а братство во Христе. Церковь учит любить ближнего.

4. Путь в рай. Чтобы попасть в рай, нужно научиться любить и помогать ближнему, относиться к нему как к себе.

Вывод:

Основная мысль проповеди в том, что христиане должны следовать заповеди любви – относиться к ближнему так, как хотели бы, чтобы относились к ним самим. Это помогает преодолеть эгоизм и открывает путь в рай. Церковь призвана учить этой любви.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=I57NW4nFtVo
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8 Комментариев » Оставить комментарий
  • 30668 26038
    марина сегодня в 10:36

      А кто читал про назначение духовника Путина -Тихона в Крым и его интересную прощальную речь ,что Крым -своего рода Колыма и Псковская лавра была его местом счастья..В церкви и её иерархии свои запутанные законы.
      Интересно:-сынок Б.Лазара и Тихон в Крыму.

      • 17649 16453
        KTмарина сегодня в 10:38

          Глянь кому возлагает венки твой “светлоликий” https://www.youtube.com/watch?v=T3wbQGbnJ7E

          1
          1
          • 23618 18590
            SergeevKT сегодня в 10:59

              И что не так по Вашему?

              • 17649 16453
                KTSergeev сегодня в 11:26

                  Во первых это лажа,так как в захоронении расстрелянных,якобы НКВД, у некоторых убиенных были при себе документы-что является”фактом” из области фантастики.Как нашли это захоронение-тоже мутная история.Плюс в этом комплексе есть памятник “невинно убиенным”киргизам при царском режиме,это тем которые подняли в 1916 году восстание и вырезали почти всё русское население,в большинстве своём гражданское.

                  1
                  1
                  • 30668 26038
                    маринаKT сегодня в 11:32

                      думаю,что Путин слишком хитер ,чтобы влипнуть в историю,но политикам сто раз приходиться ,ради политики переступать через многое и они это привычно делают ,думаю к памятнику Бандере он бы не подошел ,веть дипломаты заранее согласовывают протокол,а польстить местным в чем-то -это не про что..Убери предвзятость ,как КБ с животиком мальчика и смотри более прагматично на то,что происходит ,что назревает и готовят Партнеры в Ср.Азии,так что не до тонких сантиментов..

                    • 23618 18590
                      SergeevKT час назад

                        А кроме всего там захоронен Чингиз Айтматов, там похоже некий мемориал навроде захоронения у кремлевской стены. Киргизы тоже имеют право на память, а уж чему верить они и без нас разберутся. Кстати при восстании 1916 года не было вырезано почти все русское население, гораздо больше погибло восставших, по некоторым данным от 100 тысяч против трёх тысяч русских. И массовая гибель русских отмечена лишь в двух центрах восстания.

                      • 17649 16453
                        KTSergeev 50 мин. назад

                          Он разве Айтматову возлагал? Нет.Именно,что по некоторым-читай “одна бабка сказала”,такая же история как и в Украине, около миллиона умерших при голодоморе превратили в 10 млн.
                          Три тысячи это мало?Кстати плюс минус известно сколько “азиатских патриотов”было убито-около 10 тысяч,”по некоторым” данным около 300 тысяч бежали в Китай,где многие и погибли.А убитым русским нет хотя бы какого маленькой мемориальной доски? Нет?Почему организаторам бойни есть,а им нет?
                          Относительно небольшие жертвы среди русских были только потому,что основная часть русских поселенцев были казаками,жили в своих станицах и могли за себя постоять.

                    • 30668 26038
                      маринаKT сегодня в 11:27

                        не поняла -что не так -обычный ритуал ,этот памятник не запрещен офиц.ООН (типа он террорист там или гитлер какой -то)-остальное ни о чем..И потом -он не мой божок,я на него не молюсь,у меня куча претензий и вопросов ,но Россия сегодня с ним жива ,вошла в пятерку ,имеются планы развития ,голод не грозит,холод тоже..А как с украиной дела??-её еще кормит ваш новый хозяин и крыша??Вы же определились,так почему я не должна -все остальные фамилии и имена ,которые вы тут пытались озвучивать -либо шавки проплаченные ,либо сметьё..
                        Как там выборы в Польше??-трудно было полякам определиться меж двух проституток ,если различие только в том ,что одна за ,а вторая против обортов..Или изнутри это выглядит по-другому ,более концептуально.И как они обещают кормить или иметь остатки украины??

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