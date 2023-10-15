Разбор «Онегина». Крепостное право, Кант и Ловелас/ Дмитрий Пучков и Егор Яковлев
В третьей части разбора «Онегина» Егор Яковлев рассказывает об историческом фоне второй главы бессмертного романа. Почему дядя «Онегина» давил мух? Какие реформы провёл Евгений в наследном поместье? Почему у Ленского геттингенская душа и кто же такой Грандисон?
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Комментарий редакции
Основные темы лекции:
1. Анализ второй главы романа А.С. Пушкина "Евгений Онегин". Рассматривается жизнь Онегина и Ленского в деревне, их отношение к крестьянам.
2. Крепостное право в России в эпоху Пушкина. Обсуждаются тяжелые условия жизни крестьян, злоупотребления помещиков.
3. Декабристы и их борьба за освобождение крестьян. Рассказывается о попытках декабристов облегчить положение своих крепостных.
4. Культурный контекст эпохи – популярные романы того времени, влияние Ричардсона и Руссо. Анализируются образы из этих произведений.
5. Творческие устремления молодого Пушкина, его стремление к бессмертию.
Вывод: в лекции подробно анализируется вторая глава романа Пушкина "Евгений Онегин", рассматривается исторический и культурный контекст эпохи, обсуждается положение крестьянства и взгляды декабристов. Затрагивается тема творческих устремлений Пушкина.