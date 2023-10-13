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Зачем Творец материализует Души

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Алексей Орлов, Алексей Щербаков

Есть ли какая-либо цель для материализации Души, которая не выполнила свою задачу на Земле?
Кто-то утверждает, что в действиях Творца существует Любовь к ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТи и РЕЗУЛЬТАТИВНОСТи, а не просто Любовь.
А тогда что такое Любовь?
И нет никакого беЗсмертия?! А после определённого промежутка времени наступает смерть окончательная.
Так ли всё однозначно и просто? Получается, человек-это робот пришедший выполнить какую-либо задачу и уйти за ненадобностью?
Или есть другое, что приближает нас к Творцу и это более грандиозная задача?…

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Комментарий редакции

Основные темы беседы в данном эфире:

1. Природа и сущность души. Обсуждались вопросы о том, что такое душа, откуда она берется, является ли она бессмертной или нет. Высказывалось мнение, что душа – это инструмент высшего "я", данный для выполнения определенных задач.

2. Взаимосвязь души и творца. Обсуждался вопрос о том, зачем творцу материализовывать души, которые якобы не выполнили свою задачу. Высказывалось мнение, что у творца нет необходимости в этом, поскольку после смерти наступает окончательное уничтожение души.

3. Цель существования человека и его души. Говорилось о том, что у каждого человека и души есть свое предназначение и задачи, которые необходимо выполнить в этой жизни.

4. Пути духовного развития. Обсуждались способы познания себя, преодоления ограничивающих представлений, применения духовных знаний на практике.

В целом в эфире звучала мысль, что человек и его душа имеют высшее божественное происхождение и предназначение. Жизнь на Земле – это выполнение определенных задач и прохождение уроков. Цель – духовный рост и развитие человека как творца.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CDSkYBK2ass
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