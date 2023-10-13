Главная » Видео, Политика, Экономика

Маневрировали – маневрировали, да не выманеврировали

37 0


Наши эксперты выдвигают собственные предложения по регулированию рынка топлива. В студии Точки сборки главный редактор портала «Нефть и капитал» Владимир Бобылёв, заместитель председателя наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев и председатель экспертного совета ФПСР «Аврора» Борис Марцинкевич.

Комментарий редакции

Основные темы данной беседы:

1. Ситуация с дефицитом топлива в России в августе-сентябре 2022 года. Обсуждаются причины дефицита, в том числе высокий спрос, ремонты НПЗ, проблемы с логистикой.

2. Меры правительства по стабилизации ситуации с топливом: запрет экспорта, изменение правил торговли на бирже, переговоры с нефтяными компаниями. Оценка эффективности этих мер.

3. Предложения по изменению системы регулирования рынка топлива: установление предельных цен, государственная биржа, контроль за запасами в регионах, координация ремонтов НПЗ.

4. Перспективы использования газомоторного топлива в России. Роль Газпрома в этом процессе.

5. Новости: реверс газа из России в Узбекистан, позиция Газпрома по поводу либерализации рынка СПГ.

Вывод: в беседе поднимались актуальные проблемы российского топливного рынка, обсуждались варианты их решения. Участники предлагают усилить государственное регулирование для обеспечения энергетической безопасности.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=db1j6nZEJ-Q
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
В России успешно провели испытания новой гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Крушение самолёта в Египте
Обломок НЛО. Вольфрам из Космоса
Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 декабря 2017
США - спутниковая система противо ракетной обороны ПРО - "Российские ядерные силы обнулены?"

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru