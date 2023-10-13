Комментарий редакции

Наши эксперты выдвигают собственные предложения по регулированию рынка топлива. В студии Точки сборки главный редактор портала «Нефть и капитал» Владимир Бобылёв, заместитель председателя наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев и председатель экспертного совета ФПСР «Аврора» Борис Марцинкевич.

Основные темы данной беседы:

1. Ситуация с дефицитом топлива в России в августе-сентябре 2022 года. Обсуждаются причины дефицита, в том числе высокий спрос, ремонты НПЗ, проблемы с логистикой.

2. Меры правительства по стабилизации ситуации с топливом: запрет экспорта, изменение правил торговли на бирже, переговоры с нефтяными компаниями. Оценка эффективности этих мер.

3. Предложения по изменению системы регулирования рынка топлива: установление предельных цен, государственная биржа, контроль за запасами в регионах, координация ремонтов НПЗ.

4. Перспективы использования газомоторного топлива в России. Роль Газпрома в этом процессе.

5. Новости: реверс газа из России в Узбекистан, позиция Газпрома по поводу либерализации рынка СПГ.

Вывод: в беседе поднимались актуальные проблемы российского топливного рынка, обсуждались варианты их решения. Участники предлагают усилить государственное регулирование для обеспечения энергетической безопасности.