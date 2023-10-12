В Госдуме проверят известных «релокантов, поливавших Россию из-за рубежа».
Этим займётся комитет по безопасности и противодействию коррупции, сообщил депутат Александр Хинштейн.
Проверить на дискредитацию армии и финансирование ВСУ планируют телеведущих Максима Галкина (иноагент), Ивана Урганта и Александра Васильева, бизнесмена Михаила Фридмана, Юрия Кудряшова (сына председателя правительства Самарской области), комиков Александра Ревву и Александра Гудкова и блогера Руслана Усачева.
О результатах проверки комитет должен будет отчитаться перед палатой парламента, говорится в поручении.
Комментарий редакции
Активная позиция общественности стимулировала власти к проверке публичных лиц, ранее критиковавших Россию. Это демонстрирует важность участия гражданского общества в решении проблем и необходимость его дальнейшей активности.