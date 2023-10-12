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Святые помогают нам не сбиться с пути! Отец Андрей Ткачёв

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Комментарий редакции

Основные темы проповеди:

1. Житие святого Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского – рассказ о его жизни, подвигах, чудесах. Отец Андрей Ткачёв говорит, что Иоанн был простым человеком, но отдал всего себя Богу, поэтому стал святым.

2. Пример святого Иоанна показывает, что по Евангелию можно и нужно жить. Через таких святых, как Иоанн, оживает Святое Писание.

3. Призыв христианам подражать святым, отдавать себя Богу, не разделять сердце между Богом и миром.

4. Мысли о том, что святые нужны Церкви, чтобы наставлять и укреплять верующих на пути спасения.

Вывод:
Проповедь посвящена прославлению святого Иоанна Шанхайского и призыву христиан брать пример с его святости, полностью посвятив себя Богу и Евангелию. Отец Андрей Ткачёв подчеркивает важность святых для Церкви как живых примеров исполнения заповедей Христовых.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zd14ihKd91k
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