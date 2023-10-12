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Проекты Росатома за рубежом. Борис Марцинкевич

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Говорит главный редактор журнала Геоэнергетика Борис Марцинкевич.

Комментарий редакции

В данном выпуске рассматриваются следующие ключевые моменты:

1. Бангладеш – небольшая страна с населением 140 миллионов человек.

2. У Бангладеш недостаточно собственных энергоресурсов, поэтому она решила развивать атомную энергетику.

3. В 2012 году Бангладеш подписала соглашение с Россией о строительстве двух энергоблоков АЭС.

4. Строительство первого блока началось в 2015 году, второго – в 2016 году. Работы велись с перерывами из-за пандемии и проблем с финансированием.

5. Финансирование в итоге обеспечила Индия заимствованиями.

6. Степень локализации строительства АЭС в Бангладеш – 25%, то есть большая часть средств возвращается в Россию.

7. Россия также помогает Бангладеш модернизировать энергосистему для решения проблем с электроснабжением.

Вывод: Россия активно продвигает атомную энергетику на мировом рынке, используя экспорт технологий как источник дохода и поддержки собственной атомной отрасли. Строительство АЭС в Бангладеш – один из таких проектов.

Источник: https://rutube.ru/video/add1982cc5131512bd5b39ab4741f006/
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