Мы не задумываемся о том, что любое производство начинается с химии – синтеза компонентов и сырья, необходимого для создания конечных продуктов. Проект «Время – вперёд!» посетил Менделеевский инжиниринговый центр (МИЦ), опытное производство и завод зубной пасты, чтобы понять как наука воплощается в привычные нам товары. Приятного просмотра!

00:00 Вступление

03:31 Опытное производство

05:14 Импортозамещение

07:45 Зубная паста

11:16 Значение химии

Комментарий редакции

В данном выпуске обсуждаются следующие ключевые тезисы:

1. Химическая промышленность – фундаментальная отрасль, от которой зависят другие высокотехнологичные отрасли.

2. В России существует проблема импортозависимости по ряду ключевых химических веществ и материалов.

3. Для решения этой проблемы создаются инжиниринговые центры, занимающиеся локализацией производства востребованных химических соединений.

4. На примере производства гидроксиапатита для зубных паст показана работа одного из инжиниринговых центров по оптимизации технологического процесса и организации выпуска данного продукта в России.

5. Подчеркивается важность развития отечественной химической промышленности для технологической независимости страны.

Вывод: в выпуске показаны усилия по развитию химической отрасли в России через создание инжиниринговых центров, повышение локализации производства ключевых химических веществ для снижения импортозависимости.