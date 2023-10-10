Ответы на вопросы. 09.10.23. Отец Андрей Ткачёв
Тайм-коды
00:00 Приветствие: Памяти апостола Иоанна Богослова
13:34 Когда и как нужно говорить с ребёнком о семейных отношениях?
19:58 Почему Иисус Христос возразил, когда Его ударили по щеке?
26:53 Какое отношение Церкви к лечению алкоголизма гипнозом?
31:23 Как избежать лжи в быту?
40:18 Можно ли молиться перед изображением иконы с телефона?
45:00 Как поступить с непригодным крестом на кладбище?
46:13 О процедуре "радикального прощения"
51:38 Нужно ли подавать на алименты, если сама справляюсь?
54:52 Можно ли принимать Причастие в Румынской Православной Церкви?
56:33 Духовная жизнь и укрепление любови в супружестве
59:48 Прощание
Комментарий редакции
В данной беседе были затронуты следующие основные вопросы:
1. Память апостола Иоанна Богослова. Говорится о его глубокой вере и способности постигать духовные истины.
2. Молитва перед иконами – можно молиться и без икон, главное – обращение к Богу.
3. Отношение к сплетням – лучше избегать их, не переносить слухи.
4. Прощение обид – нужно прощать ради Христа, а не за деньги.
5. Укрепление супружеских отношений – идти вместе, советоваться, развивать любовь и доверие.
Вывод: в беседе поднимаются важные вопросы духовной жизни христианина – молитва, прощение, отношения в семье. Даются советы, как поступать в разных ситуациях, опираясь на христианские ценности любви, смирения и веры.