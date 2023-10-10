Тайм-коды

00:00 Приветствие: Памяти апостола Иоанна Богослова

13:34 Когда и как нужно говорить с ребёнком о семейных отношениях?

19:58 Почему Иисус Христос возразил, когда Его ударили по щеке?

26:53 Какое отношение Церкви к лечению алкоголизма гипнозом?

31:23 Как избежать лжи в быту?

40:18 Можно ли молиться перед изображением иконы с телефона?

45:00 Как поступить с непригодным крестом на кладбище?

46:13 О процедуре "радикального прощения"

51:38 Нужно ли подавать на алименты, если сама справляюсь?

54:52 Можно ли принимать Причастие в Румынской Православной Церкви?

56:33 Духовная жизнь и укрепление любови в супружестве

59:48 Прощание

Комментарий редакции

В данной беседе были затронуты следующие основные вопросы:

1. Память апостола Иоанна Богослова. Говорится о его глубокой вере и способности постигать духовные истины.

2. Молитва перед иконами – можно молиться и без икон, главное – обращение к Богу.

3. Отношение к сплетням – лучше избегать их, не переносить слухи.

4. Прощение обид – нужно прощать ради Христа, а не за деньги.

5. Укрепление супружеских отношений – идти вместе, советоваться, развивать любовь и доверие.

Вывод: в беседе поднимаются важные вопросы духовной жизни христианина – молитва, прощение, отношения в семье. Даются советы, как поступать в разных ситуациях, опираясь на христианские ценности любви, смирения и веры.