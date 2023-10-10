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Бог уже с вами. Парамханса Йогананда

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Великий Мастер (автор мирового бестселлера "Автобиография Йога") рассказывает о том как правильно жить, чтобы выполнять предназначение и быть счастливыми.

Комментарий редакции

Основные тезисы и выводы из этого рассказа:

1. Бог уже внутри каждого из нас, но мы должны осознать его присутствие. Йогананда призывает перестать искать Бога снаружи и осознать, что Он уже является частью нас.

2. В глубоком сне мы забываем об ограничениях эго и становимся чистым духом, единым с Богом. Сон – это подарок, позволяющий нам временно забыть о смертном существовании.

3. Даже самый обычный человек во сне духовно отдыхает в состоянии самадхи – высшей ступени йоги, единения с Богом.

4. Йогананда призывает научиться сохранять это внутреннее спокойствие и единение с Богом в состоянии бодрствования с помощью медитации.

Вывод: Основная идея в том, что Бог уже внутри нас, но мы должны научиться осознавать это. Глубокий сон и медитация помогают нам временно забыть об эго и слиться с Богом в едином духе. Наша задача – научиться сохранять это осознание Бога внутри нас и в состоянии бодрствования.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cLHhurgMutA
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