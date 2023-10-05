

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки украинских подразделений в районах населенных пунктов Красногоровка и Первомайское Донецкой Народной Республики.

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

Потери противника за сутки составили до 210-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также гаубица Д-20.



▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и техники 65-й механизированной бригады в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Уничтожены более 35-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: две самоходные артиллерийские установки «Caezar» производства Франции, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна «Мста-Б».



▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено огневое поражение живой силе 25-й воздушно-десантной, 14-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Тимковка и Синьковка Харьковской области.

Потери противника составили до 170-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре пикапа, две гаубицы М109 «Paladin», а также орудие Д-30.



▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Также, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Кузьмино Луганской Народной Республики, Торское и Григоровка Донецкой Народной Республики.

За сутки на данном направлении потери противника составили до 80-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение штурмовым отрядам 58-й, 72-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное, Никольское, Новомихайловка Донецкой Народной Республики и отразили атаку 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области.

Потери противника составили более 80-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная пушка «Пион».



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ за сутки уничтожены до 45-ти украинских военнослужащих, а также два автомобиля.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 107-ми районах.

В районе населенного пункта Богдановка Кировоградской области уничтожен склад боеприпасов и вооружения ВСУ.



Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены: авиационная управляемая бомба «JDAM» и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

Кроме того, уничтожены двадцать семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременец, Берестовое Донецкой Народной Республики, Новая Збурьевка, Пролетарка Херсонской области, Пологи, Мирное Запорожской области, Таволжанка Харьковской области и Сватово Луганской Народной Республики,



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 484 самолета, 250 вертолетов, 7518 беспилотных летательных аппаратов, 440 зенитных ракетных комплексов, 12334 танка и других боевых бронированных машин, 1160 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6658 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13809 единиц специальной военной автомобильной техники.