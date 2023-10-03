Автор Telegram-канала ИА «Стекломой» @ia_steklomoy

«Борьба против Советского Союза [в годы Второй мировой] не обязательно делала вас нацистом».

Нет, это не пост в закрытом интернет-паблике с названием вроде White Power 1488. Это заголовок свежей статьи в уважаемом американском издании Politico.

Посвящена статья, как несложно догадаться, чествованию ветерана СС в канадском парламенте (забавно, что кампания по обелению этого п*****а в западных СМИ идёт вот уже вторую неделю — хлопцi, а що трапiлося?). Пересказывать содержимое смысла нет — все и так догадались, какие аргументы там задействованы: «Реальная история гораздо сложнее российской пропаганды», «Преступления дивизии СС «Галичина» юридически не доказаны», «Даже если Ярослав Гунька и был эсэсовцем, это не делает его преступником». Повторимся, статья опубликована в одном из ведущих американских СМИ, в стране — бастионе либеральной демократии, толерантности и политкорректности, где «нацистом» можно стать за неосторожное слово в адрес мужчины, считающего себя женщиной, или за отказ водить своих малолетних детей на ЛГБТ-уроки.

Мы по наивности думали, что цель исторической политики Запада по пересмотру итогов Второй мировой войны заключалась в уравнивании ролей Третьего рейха и СССР. В рамках этой политики Советский Союз нёс такую же вину за развязывание Второй мировой и холокост, что и нацистская Германия, а все без исключения советские солдаты — наши с вами дедушки и бабушки — приравнивались к эсэсовским карателям. Напомним, в 2019 году эта политика была закреплена на официальном уровне в соответствующей резолюции Европарламента.

Но мы ошибались. Подлинная цель западного исторического ревизионизма — сделать Советский Союз ЕДИНСТВЕННЫМ виновником Второй мировой войны и холокоста. О чём говорит статья в Politico? Что Трюдо и канадские парламентарии совершили глупость, но их надо понять и простить? Нет, конечно. Статья в Politico говорит о том, что Трюдо и канадские парламентарии никаких глупостей не совершали, потому что эсэсовцы были не такими уж и плохими ребятами. Да и сам Третий рейх, получается, был прогрессивным европейским государством. Ведь руководил им творческий человек, художник, вегетарианец, защитник прав животных, сторонник феминизма и жёсткий критик христианства. Ну и самое главное: он жизнь положил на борьбу с русскими азиатскими ордами.

В контексте этой политики Западу остался последний шаг — объяснить собственному населению ошибочность поддержки США и Великобританией СССР в войне против Третьего рейха. С учётом уже проделанных исторических манипуляций это будет гораздо быстрее и проще, чем нам кажется.

Комментарий редакции

Попытки Запада переписать историю Второй мировой войны, преуменьшая преступления нацистов и их пособников, чреваты опасными последствиями. Если политические элиты пойдут на повторение ошибок прошлого и станут заигрывать с неонацистами ради сиюминутных целей, это может привести к катастрофе. Нацизм несёт угрозу самим основам западного общества. Поэтому любое потворствование реваншистским и ксенофобским настроениям в конечном итоге обернётся против самого Запада.

Уроки истории предостерегают: флирт с нацизмом всегда заканчивается трагедией.