Комментарий редакции

Великий Мастер (автор мирового бестселлера "Автобиография Йога") рассказывает о том как правильно жить, чтобы выполнять предназначение и быть счастливыми.

1. Путь к Богу узок и труден, но если человек твердо решил идти по нему ради любви к Господу, этот путь становится простым.

2. Главное препятствие на пути – сомнения в возможности познания Бога. Их нужно преодолевать верой и волей.

3. Важно найти истинного Гуру, который сам познал Бога. Только он может привести ученика к цели.

4. Когда установятся правильные взаимоотношения между Гуру и учеником, духовный путь станет легким. Гуру всегда поможет преодолеть заблуждения.

5. Даже на расстоянии Гуру остается рядом и помогает ученику, если тот полностью доверяется ему.

Ключ к успеху на духовном пути – это вера, преданность и следование за мудрым Гуру, который сам реализовал Бога. Это позволит преодолеть все препятствия и сомнения.