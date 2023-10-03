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Как ускорить духовный прогресс. Парамханса Йогананда

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Великий Мастер (автор мирового бестселлера "Автобиография Йога") рассказывает о том как правильно жить, чтобы выполнять предназначение и быть счастливыми.

Комментарий редакции

1. Путь к Богу узок и труден, но если человек твердо решил идти по нему ради любви к Господу, этот путь становится простым.

2. Главное препятствие на пути – сомнения в возможности познания Бога. Их нужно преодолевать верой и волей.

3. Важно найти истинного Гуру, который сам познал Бога. Только он может привести ученика к цели.

4. Когда установятся правильные взаимоотношения между Гуру и учеником, духовный путь станет легким. Гуру всегда поможет преодолеть заблуждения.

5. Даже на расстоянии Гуру остается рядом и помогает ученику, если тот полностью доверяется ему.

Ключ к успеху на духовном пути – это вера, преданность и следование за мудрым Гуру, который сам реализовал Бога. Это позволит преодолеть все препятствия и сомнения.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KJoO6ISG2Kc
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