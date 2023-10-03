Как ускорить духовный прогресс. Парамханса Йогананда
Великий Мастер (автор мирового бестселлера "Автобиография Йога") рассказывает о том как правильно жить, чтобы выполнять предназначение и быть счастливыми.
Комментарий редакции
1. Путь к Богу узок и труден, но если человек твердо решил идти по нему ради любви к Господу, этот путь становится простым.
2. Главное препятствие на пути – сомнения в возможности познания Бога. Их нужно преодолевать верой и волей.
3. Важно найти истинного Гуру, который сам познал Бога. Только он может привести ученика к цели.
4. Когда установятся правильные взаимоотношения между Гуру и учеником, духовный путь станет легким. Гуру всегда поможет преодолеть заблуждения.
5. Даже на расстоянии Гуру остается рядом и помогает ученику, если тот полностью доверяется ему.
Ключ к успеху на духовном пути – это вера, преданность и следование за мудрым Гуру, который сам реализовал Бога. Это позволит преодолеть все препятствия и сомнения.
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