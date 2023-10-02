Комментарий редакции

В среду на Амурском судостроительном заводе состоялся спуск на воду двух новых малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт». А значит решена одна из давних проблем с производством двигателей для кораблей этого класса, которые сейчас остро востребованы на Чёрном море. О судьбе проекта, импортозамещении украинских и немецких силовых установок, а также о героической истории расскажем в сегодняшнем выпуске после краткой сводки позитивных новостей.

В данном видео освещаются следующие основные сюжеты:

1. Спуск на воду двух новых малых ракетных кораблей проекта 22800 "Каракурт" на Амурском судостроительном заводе. Рассказывается об истории создания этих кораблей и проблемах с производством двигателей, которые теперь решены.

2. Продолжение строительства фрегатов проекта 22350, для которых также пришлось наладить производство собственных газотурбинных двигателей взамен украинских.

3. Рассказ о подвиге пожарного Сергея Дажинова, который своим трактором оттащил горящий локомотив с 72 цистернами бензина от населенного пункта.

4. Анонс выпуска программы "Время героев" от проекта "Подвиги" с участием героев, в том числе Сергея Дажинова.

Вывод: в видео освещаются позитивные события в судостроении, истории героизма простых людей, а также дается анонс телепередачи о современных героях России.