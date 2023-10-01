

▫️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили десять атак штурмовых групп 110-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка, Красногоровка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 150-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две боевые бронированные машины, три автомобиля, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», а также станция радиоэлектронной разведки «Пластун».

▫️ В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Краб» польского производства и гаубица Д-20.



▫️ На Краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества.

▫️ Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества.

▫️ Уничтожено свыше 65-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также поражены две гаубицы Д-30.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили четыре атаки штурмовых групп 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области.

▫️ Ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар, Новомихайловка и Урожайное Донецкой Народной Республики.

▫️ Уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих и два автомобиля.

▫️ В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица FH70 производства Великобритании, два орудия Д-20 и боевая машина РСЗО «Град».



▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией отражены две атаки штурмовых групп 65-й и 117-й механизированных бригад ВСУ в направлении населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области.

▫️ Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Работино Запорожской области.

▫️ Уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

▫️ В ходе контрбатарейной борьбы поражены: орудия Д-20 и Д-30, а также артиллерийская система М777 производства США.



▫️ На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены живая сила и техника 14-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Загоруйковка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

▫️ Уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих и два автомобиля.

▫️ Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также боевая машина РСЗО «Град».

▫️ Также, в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30.

▫️ Кроме того, на острове Переяславский пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

▫️ В районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 103-х районах.

▫️ В районе населенного пункта Никаноровка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

▫️ Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 110-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики, а также живая сила и техника 72-й механизированной бригады в районе населенного пункта Дачное Донецкой Народной Республики и 38-й бригады морской пехоты ВСУ на станции погрузки в районе населенного пункта УКРАИНКА Запорожской области.



▫️ Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины.

▫️ За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиационная бомба JDAM производства США.

▫️ Кроме того, уничтожены 37 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Кривошеевка, Верхнекаменка, Белогоровка Луганской Народной Республики, Петровское, Марьинка, Старомлыновка Донецкой Народной Республики, Очеретоватое, Новофедоровка и Вишневое Запорожской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 483 самолета, 250 вертолетов, 7314 беспилотных летательных аппаратов, 439 зенитных ракетных комплексов, 12247 танков и других боевых бронированных машин, 1159 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6611 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13656 единиц специальной военной автомобильной техники.