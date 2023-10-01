Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 1 октября 2023 г.)

0 0


▫️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили десять атак штурмовых групп 110-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка, Красногоровка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 150-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две боевые бронированные машины, три автомобиля, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», а также станция радиоэлектронной разведки «Пластун».

▫️ В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Краб» польского производства и гаубица Д-20.

▫️ На Краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества.

▫️ Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества.

▫️ Уничтожено свыше 65-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также поражены две гаубицы Д-30.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили четыре атаки штурмовых групп 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области.

▫️ Ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар, Новомихайловка и Урожайное Донецкой Народной Республики.

▫️ Уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих и два автомобиля.

▫️ В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица FH70 производства Великобритании, два орудия Д-20 и боевая машина РСЗО «Град».

▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией отражены две атаки штурмовых групп 65-й и 117-й механизированных бригад ВСУ в направлении населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области.

▫️ Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Работино Запорожской области.

▫️ Уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

▫️ В ходе контрбатарейной борьбы поражены: орудия Д-20 и Д-30, а также артиллерийская система М777 производства США.


▫️ На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены живая сила и техника 14-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Загоруйковка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

▫️ Уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих и два автомобиля.

▫️ Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также боевая машина РСЗО «Град».

▫️ Также, в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30.

▫️ Кроме того, на острове Переяславский пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

▫️ В районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 103-х районах.

▫️ В районе населенного пункта Никаноровка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

▫️ Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 110-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики, а также живая сила и техника 72-й механизированной бригады в районе населенного пункта Дачное Донецкой Народной Республики и 38-й бригады морской пехоты ВСУ на станции погрузки в районе населенного пункта УКРАИНКА Запорожской области.

▫️ Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины.

▫️ За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиационная бомба JDAM производства США.

▫️ Кроме того, уничтожены 37 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Кривошеевка, Верхнекаменка, Белогоровка Луганской Народной Республики, Петровское, Марьинка, Старомлыновка Донецкой Народной Республики, Очеретоватое, Новофедоровка и Вишневое Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 483 самолета, 250 вертолетов, 7314 беспилотных летательных аппаратов, 439 зенитных ракетных комплексов, 12247 танков и других боевых бронированных машин, 1159 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6611 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13656 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/31036
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (03.08.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (18.04.2023 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (20.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (09.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (12.05.2023 г.)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru