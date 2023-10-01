Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Почему аэростаты нужны стране

0 0


Для чего нужны и как работают современные аэростаты и дирижабли? Почему ПВО без аэростатов неполноценно? И как аэростат становится самым актуальным летательным аппарат нашего времени? Говорим с руководителем московского отделения Комиссии по воздухоплаванию Русского географического общества Сергеем Бендиным. Ведущий – Андрей Фефелов.

Полная версия ролика на "Дзене":

Комментарий редакции

Это беседа посвящена использованию аэростатов и дирижаблей в военной и гражданской сферах.

Основные тезисы:

- Аэростаты и дирижабли могут использоваться для наблюдения и контроля больших территорий, обнаружения дронов и ракет. Это повышает безопасность городов и военных объектов.

- Дирижабли экономичнее самолетов, так как используют подъемную силу воздуха. Они могут применяться для перевозки грузов и пассажиров, особенно в труднодоступных районах.

- В СССР разрабатывались проекты дирижаблей, но программа была свернута. Сейчас есть наработки и специалисты для возобновления этих проектов.

- Для продвижения темы необходима поддержка на государственном уровне и создание промышленной базы. Пока нет конкретных указаний, чиновники не проявляют инициативы.

Вывод: беседа посвящена перспективам использования аэростатов и дирижаблей в России. Отмечается их потенциал для решения оборонных и экономических задач. Для реализации проектов необходима господдержка.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xGO1lvuPRHw
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Танцуют все!
Четвертая попытка, или Почему в России не приживается авианосный флот
Андрей Фефелов: Воздушный Транссиб
МЕХАНИЗМ ОПЬЯНЕНИЯ
Андрей Фурсов: «Тот, кто победит – будет жить»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru