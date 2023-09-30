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Война за ресурсы: Насколько важен Кавказ для России и Запада?

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Война за энергоресурсы: Насколько важен Кавказ для России и Запада? Всю неделю в центре внимания остаются события в Нагорном Карабахе. И шире — весь регион, в котором происходят эти события. Изобилующий природными богатствами Кавказский регион стал важным источником снабжения стран мира энергоносителями, что определяет важность этого бурлящего регион важен для России и для Запада. На Кавказе, территория которого простирается между Европой и Азией, переплетаются христианство и ислам. Там можно встретить самые разные культуры и народности, предки которых веками завоевывали земли друг друга. Почему поставки нефти и газа из Кавказа так важны для для России и Запада, разбираемся в новом выпуске Геоэнергетика Инфо

Комментарий редакции

Эта беседа посвящена обсуждению возможного эмбарго Евросоюза на поставки энергоресурсов из Азербайджана на фоне конфликта в Карабахе.

Основные тезисы:

1. Азербайджан поставляет в Европу значительные объемы нефти и газа. Отказ от этих поставок приведет к росту цен на энергоресурсы в Европе.

2. Основные экспортные маршруты азербайджанской нефти проходят в обход Армении и Нагорного Карабаха, поэтому конфликт там напрямую не связан с этими поставками.

3. Газ Азербайджан поставляет в Европу по газопроводу TANAP через Турцию, отказ от этих объемов усилит конкуренцию за СПГ на европейском рынке.

4. Обсуждается строительство транспортных коридоров через территорию Армении в азербайджанский анклав Нахичевань, это может смягчить ситуацию в регионе.

Вывод: эмбарго ЕС на энергоресурсы из Азербайджана представляется нецелесообразным, так как приведет к росту цен на газ и нефть в Европе. Конфликт в Карабахе напрямую не затрагивает основные экспортные маршруты азербайджанских энергоресурсов.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rk0m0rDc-58
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