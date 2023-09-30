На настоящей морской ферме на острове Русский предприниматель выращивает морские огурцы (трепанги). Показываем этот необычный бизнес изнутри и участвуем в экскурсии с дегустацией самого странного продукта, который попробовали ведущие «Время – вперёд!» за последнее время – трепанг с мёдом.

Также показываем клип о том, как мы с вашей помощью свозили детей Донбасса в научно-образовательную экспедицию на остров Аскольд.

Это четвёртый ролик дальневосточного цикла «Время – вперёд!». Предыдущие серии:

«Завод багги и Предательство немцев. Дальний Восток. Часть 1»

https://youtu.be/c_1aRBLpz3c

«Показываем завод Суперджетов и не только. Дальний Восток. Часть 2»

https://youtu.be/cctPoKELPE4

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Советские станки в современном производстве. Дальний Восток. Часть 3

https://youtu.be/u3bFfDPPtIc

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Благодарим за поддержку компанию «Фирма «Перманент K&M»: https://permanent.ru

Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер

00:00 Вступление

00:48 Как всё началось

02:26 Про устрицу

03:50 О бухте

04:32 Корм

05:30 Что такое трепанг

07:12 Восстановление популяции

08:18 Экскурсии

09:23 Смотрим ферму

13:23 Пробуем трепанг

15:07 Остров Аскольд

Комментарий редакции

В представленном видео рассказывается о путешествии по Дальнему Востоку.

Основные сюжетные линии:

1. Посещение морской фермы по выращиванию моллюсков (устриц, трепангов, мидий) во Владивостоке. Подробно описывается технология разведения, особенности этих морепродуктов.

2. Экскурсия по ферме, знакомство с процессом выращивания моллюсков. Дегустация продукции фермы – трепангов с медом.

3. Путешествие на остров Аскольд, где отдыхают дети с Донбасса. Описание острова и впечатлений детей от поездки.

Выводы:

- На Дальнем Востоке активно развиваются высокотехнологичные марикультурные хозяйства по разведению ценных морепродуктов.

- Морская ферма во Владивостоке является одним из передовых предприятий в этой сфере, использующим инновационные методы.

- Продукция фермы (трепанги, устрицы) пользуется большим спросом благодаря высокому качеству.

- Остров Аскольд – интересное место на Дальнем Востоке, подходящее для отдыха и экологического туризма.

- Поездка на Дальний Восток стала ярким положительным впечатлением для детей с Донбасса.