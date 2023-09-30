Как выращивают морские огурцы на острове Русский. Дальний Восток. Часть 4
На настоящей морской ферме на острове Русский предприниматель выращивает морские огурцы (трепанги). Показываем этот необычный бизнес изнутри и участвуем в экскурсии с дегустацией самого странного продукта, который попробовали ведущие «Время – вперёд!» за последнее время – трепанг с мёдом.
Также показываем клип о том, как мы с вашей помощью свозили детей Донбасса в научно-образовательную экспедицию на остров Аскольд.
Это четвёртый ролик дальневосточного цикла «Время – вперёд!». Предыдущие серии:
«Завод багги и Предательство немцев. Дальний Восток. Часть 1»
https://youtu.be/c_1aRBLpz3c
«Показываем завод Суперджетов и не только. Дальний Восток. Часть 2»
https://youtu.be/cctPoKELPE4
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Советские станки в современном производстве. Дальний Восток. Часть 3
https://youtu.be/u3bFfDPPtIc
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Благодарим за поддержку компанию «Фирма «Перманент K&M»: https://permanent.ru
Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер
00:00 Вступление
00:48 Как всё началось
02:26 Про устрицу
03:50 О бухте
04:32 Корм
05:30 Что такое трепанг
07:12 Восстановление популяции
08:18 Экскурсии
09:23 Смотрим ферму
13:23 Пробуем трепанг
15:07 Остров Аскольд
Комментарий редакции
В представленном видео рассказывается о путешествии по Дальнему Востоку.
Основные сюжетные линии:
1. Посещение морской фермы по выращиванию моллюсков (устриц, трепангов, мидий) во Владивостоке. Подробно описывается технология разведения, особенности этих морепродуктов.
2. Экскурсия по ферме, знакомство с процессом выращивания моллюсков. Дегустация продукции фермы – трепангов с медом.
3. Путешествие на остров Аскольд, где отдыхают дети с Донбасса. Описание острова и впечатлений детей от поездки.
Выводы:
- На Дальнем Востоке активно развиваются высокотехнологичные марикультурные хозяйства по разведению ценных морепродуктов.
- Морская ферма во Владивостоке является одним из передовых предприятий в этой сфере, использующим инновационные методы.
- Продукция фермы (трепанги, устрицы) пользуется большим спросом благодаря высокому качеству.
- Остров Аскольд – интересное место на Дальнем Востоке, подходящее для отдыха и экологического туризма.
- Поездка на Дальний Восток стала ярким положительным впечатлением для детей с Донбасса.