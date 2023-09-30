Комментарий редакции

Миссионер Руслан Калинчук о новых эпизодах преследования киевским режимом Украинской православной церкви.

Автор выражает озабоченность положением Украинской православной церкви Московского патриархата и русского православия на Украине в целом. Действия украинских властей рассматриваются как попытка насильственного разрыва связей между РПЦ и украинским православием, что несет угрозу единству русского православного мира.

Поддержка ПЦУ оценивается как стремление навязать Украине чуждые православию западные ценности. Планы по сносу храмов УПЦ МП воспринимаются как прямое гонение на традиционную для Украины веру.

В целом, действия Киева направлены на разрушение исторически сложившихся связей между Россией и Украиной, основанных на общности православной веры и культурных традиций. Это может нести угрозу русскому миру в целом.