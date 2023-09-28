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Гретаюгенд и гутерменши. Насколько Германия реально опасна для окружающего мира​

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Аналитик Виталий Волков о ведущий Игорь Шишкин о том, что прямо сейчас происходит в Германии.

Полная версия ролика на "Дзене": https://dzen.ru/video/watch/651439ad44da6b25e0d6552e?share_to=link

Комментарий редакции

В данной беседе обсуждаются следующие ключевые тезисы:

1. В Германии сформировалось новое поколение, которое не хочет ассоциировать себя с прошлым Германии, особенно с нацизмом. Они хотят быть "хорошими людьми", заботиться об экологии и беженцах.

2. Это поколение воспринимает США и Запад как носителей добра, которые должны указывать, что хорошо, а что плохо. Они выступают за "зеленую повестку", против традиционных ценностей и капитализма.

3. Политическая элита Германии использует эти настроения для продвижения глобалистской повестки и "зеленого передела". Цель – переход к "зеленой экономике" и мультикультурализму.

4. Это новое поколение готово пойти на большие жертвы ради "спасения планеты", вплоть до насилия над инакомыслящими. По сути, речь идет о новом "зеленом фашизме".

5. Главным врагом называются русские, которые не разделяют эти ценности. Таким образом, закладывается почва для будущего конфликта.

6. В обществе растет поддержка силовых структур и авторитаризма. Люди готовы пожертвовать демократией ради "безопасности".

Вывод: в Германии наблюдается опасный сдвиг в сторону нового "зеленого фашизма", который видит врага в России. Это чревато ростом конфронтации между странами в будущем.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZOEMOls-MAA
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