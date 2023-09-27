

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 10 атак штурмовых групп 54-й, 93-й механизированных, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Клещеевка и Невельское Донецкой Народной Республики.

▫️ За сутки боевых действий потери противника составили до 390 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, девять боевых машин пехоты, семь автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Заря Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ.



▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовой группы 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Работино Запорожской области нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 47-й и 117-й механизированных бригад ВСУ.

▫️ Уничтожено свыше 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

▫️ В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица «Мста-Б».



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области.

▫️ Кроме того, ударами штурмовой и армейской авиации нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 31-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское, Владимировка, Никольское, Урожайное и Сладкое Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери противника составили свыше 150-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также три гаубицы Д-20.



▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины и 67-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

▫️ Также, в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

▫️ Потери противника составили до 55-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

▫️ В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы: «Мста-Б» и Д-30.



▫️ На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 25-й воздушно-десантной, 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Ивановка, Синьковка и Берестовое Харьковской области.

▫️ Уничтожено до 15-ти украинских военнослужащих и два автомобиля.

▫️ Также, поражены: артиллерийская система М777 производства США и две гаубицы «Мста-Б».



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено свыше 45-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.

▫️ В районе населенного пункта Ольговка Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 108-ми районах.

▫️ Кроме того, в районах населенных пунктов Вербовое, Работино, Червоный Яр Запорожской области и Карповка Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 80-й, 82-й десантно-штурмовых, 10-й горно-штурмовой и 118-й механизированной бригады ВСУ.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбито восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

▫️ За сутки уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка и Голиково Луганской Народной Республики, Золотаревка, Горловка, Кодема Донецкой Народной Республики, Терноватое, Владимировка Запорожской области, Гладковка Херсонской области и Жовтневое Харьковской области,



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 479 самолетов, 250 вертолетов, 7191 беспилотный летательный аппарат, 438 зенитных ракетных комплексов, 12170 танков и других боевых бронированных машин, 1155 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6557 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13499 единиц специальной военной автомобильной техники.