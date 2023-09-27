Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 27 сентября 2023 г.)

21 0


Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 10 атак штурмовых групп 54-й, 93-й механизированных, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Клещеевка и Невельское Донецкой Народной Республики.

▫️ За сутки боевых действий потери противника составили до 390 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, девять боевых машин пехоты, семь автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Заря Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ.

▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовой группы 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Работино Запорожской области нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 47-й и 117-й механизированных бригад ВСУ.

▫️ Уничтожено свыше 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

▫️ В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица «Мста-Б».

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области.

▫️ Кроме того, ударами штурмовой и армейской авиации нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 31-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское, Владимировка, Никольское, Урожайное и Сладкое Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери противника составили свыше 150-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также три гаубицы Д-20.

▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины и 67-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

▫️ Также, в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

▫️ Потери противника составили до 55-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

▫️ В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы: «Мста-Б» и Д-30.


▫️ На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 25-й воздушно-десантной, 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Ивановка, Синьковка и Берестовое Харьковской области.

▫️ Уничтожено до 15-ти украинских военнослужащих и два автомобиля.

▫️ Также, поражены: артиллерийская система М777 производства США и две гаубицы «Мста-Б».

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено свыше 45-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.

▫️ В районе населенного пункта Ольговка Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 108-ми районах.

▫️ Кроме того, в районах населенных пунктов Вербовое, Работино, Червоный Яр Запорожской области и Карповка Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 80-й, 82-й десантно-штурмовых, 10-й горно-штурмовой и 118-й механизированной бригады ВСУ.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбито восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

▫️ За сутки уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка и Голиково Луганской Народной Республики, Золотаревка, Горловка, Кодема Донецкой Народной Республики, Терноватое, Владимировка Запорожской области, Гладковка Херсонской области и Жовтневое Харьковской области,

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 479 самолетов, 250 вертолетов, 7191 беспилотный летательный аппарат, 438 зенитных ракетных комплексов, 12170 танков и других боевых бронированных машин, 1155 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6557 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13499 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/30873
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (03.08.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (18.04.2023 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (20.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (09.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (12.05.2023 г.)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru