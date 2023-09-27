Обсуждаем с финансовым аналитиком Владимиром Левченко почему при огромном профиците торгового баланса такая высокая девальвация; насколько установки ЦБ отвечают интересам государства; можно ли из ЦБ сделать ГосБанк; как можно контролировать инфляцию и при этом не «душить» бизнес высокими ставками; что необходимо, чтобы сделать рубль крепким; нужно ли вводить валютное регулирование через валютные коридоры; в чем смысл цифрового рубля; что сегодня происходит с утечкой капиталов и как эту проблему можно решить?

Ведущий: Никита Кремлёв

Комментарий редакции

В этой беседе обсуждаются следующие основные темы:

1. Политика Центробанка России. Обсуждается тезис о том, что ЦБ фактически кредитует правительство через покупку гособлигаций коммерческими банками с последующим их закладом в ЦБ.

2. Необходимость управления капиталом для предотвращения его оттока из страны. Предлагаются меры по контролю за движением капитала, возврату экспортной выручки.

3. Предложения по реформированию российской экономики: введение элементов госпланирования, объединение госкомпаний с последующей приватизацией через распределение акций среди населения.

4. Критика концепции "цифрового рубля" – не видно его преимуществ по сравнению с существующим безналичным рублем.

5. Необходимость обеспечения предсказуемости и стабильности курса рубля, управления им в определенном диапазоне как в Китае.

Основной вывод – для устойчивого экономического развития России нужны меры по контролю движения капитала, стабилизации курса рубля, элементы госрегулирования в сочетании с рыночными механизмами.