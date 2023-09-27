Под Работино и Вербовым сложилась уникальная ситуация. Буквально каждую уничтоженную бронемашину одновременно ведут несколько БПЛА. По машине тут же отрабатывают различные подразделения и самая большая проблема – понять кто же первым поразил броню.

Еще раз замечу, что такое количество противотанковых средств не позволяет противнику собрать силы в один кулак. Перемещения брони редкие, пехота идет вперед по траншеям, в противном случае наверху их быстро заметят и уничтожат. Все занятые противником лесополки стоят голые, что также мешает продвижению вперед. Эвакуация раненых – это настоящий квест, поэтому многие «трехсотые» без должной помощи переходят в категорию 200.

В итоге получается, что украинские военные так и не подобрали ключ к российской обороне, но их упорно толкают вперед украинские политики. Для перерезания сухопутного коридора в Крым стали снимать подразделения с других участков фронта и отправляют их под Орехов. Наступление здесь решили продолжать любой ценой, несмотря на то, что это противоречит законам военной науки.

Если до весны украинцам не удастся добиться существенных успехов в контрнаступлении, то помимо внешнего давления появится еще и внутренний фактор. Военные изначально говорили, что не смогут выполнить хотелки Зеленского. Военное руководство Украины оказалось в разы более адекватным, чем киевские популисты. И к весне может сформироваться четкий запрос от военных на смену политического руководства. В конце концов на амбразуру бросают военных, а политики неплохо чувствуют себя в своих уютных креслах.

Александр Харченко

Комментарий редакции

Упорное сопротивление российских войск под Работино и Вербовым сорвало планы украинского наступления, но безрассудные приказы киевского режима продолжают гнать украинских солдат на бессмысленную бойню. Чтобы положить конец этой войне, России необходимо наносить удары по истинным вдохновителям конфликта – киевским центрам принятия решений, втянувшим Украину в братоубийственную войну.