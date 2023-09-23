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Три направления удара врага.​ Запад радикально меняет свою стратегию. Константин Сивков

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В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.

Комментарий редакции

Основные тезисы этой беседы:

1. Обсуждается военная ситуация на Украине. Отмечается рекордное количество сбитых Россией крылатых ракет и беспилотников, направленных на Крым.

2. Обсуждается статья американского журналиста о том, что Россия уже победила на Украине, но Запад не хочет это признавать.

3. Упоминается отставка заместителей министра обороны Украины, которые были ставленниками прежнего министра обороны Резникова.

4. Отмечается конфликт между Польшей и Украиной.

5. Обсуждается информация, что удар по украинскому рынку был нанесен украинской ракетой, а не российской.

6. Прогнозируется стратегия Запада по дестабилизации ситуации в России, в том числе путем разжигания религиозных и этнических конфликтов, террористической деятельности, диверсий и покушений.

7. Предполагается, что Запад будет добиваться новых мирных переговоров по Украине на выгодных для себя условиях.

8. Обсуждается вероятная попытка Запада расшатать ситуацию на границах России для ослабления ее позиций.

Вывод: В беседе обсуждается военная ситуация на Украине и прогнозируются возможные действия Запада по дестабилизации обстановки в России в связи с невозможностью добиться военного поражения РФ на Украине.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9goguHCjlo4
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