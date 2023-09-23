Как крупный капитал эксплуатирует трудовые ресурсы (Николай Азаров)
Беседа с Николаем Азаровым о необходимости глубокого планирования при формировании трудовых резервов и обязанности социального государства обеспечить право граждан на труд.
Комментарий редакции
В данной беседе поднимаются следующие основные темы:
1. Трудовые ресурсы и их значение для развития государства. Основные тезисы:
- Трудовые ресурсы – один из ключевых факторов экономического развития страны.
- В СССР существовало понятие "право на труд", которое гарантировалось государством. В капиталистических странах такого права нет.
- Необходимо планирование трудовых ресурсов исходя из потребностей экономики. В Украине это практиковалось, но после реформ было утрачено.
- Дефицит квалифицированных кадров в Украине и других постсоветских странах.
2. Миграция и ее влияние. Основные тезисы:
- Массовая миграция из Украины (около 12 млн человек) привела к потере трудовых ресурсов.
- Миграционная политика в ЕС привела к притоку неквалифицированной рабочей силы, что создало социальные проблемы.
- Падение режима Каддафи в Ливии привело к миграционному кризису в Европе.
3. Роль государства в регулировании рынка труда. Основные тезисы:
- Государство должно обеспечивать социальные гарантии для работников.
- Трудовое законодательство в постсоветских странах лишило рабочих многих прав.
- Миграционная политика в интересах крупного капитала, а не населения.
Вывод: в беседе обсуждаются проблемы, связанные с трудовыми ресурсами и миграционными процессами. Подчеркивается важная роль государства в регулировании этих сфер.