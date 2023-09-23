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Как крупный капитал эксплуатирует трудовые ресурсы (Николай Азаров)

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Беседа с Николаем Азаровым о необходимости глубокого планирования при формировании трудовых резервов и обязанности социального государства обеспечить право граждан на труд.

Комментарий редакции

В данной беседе поднимаются следующие основные темы:

1. Трудовые ресурсы и их значение для развития государства. Основные тезисы:

- Трудовые ресурсы – один из ключевых факторов экономического развития страны.

- В СССР существовало понятие "право на труд", которое гарантировалось государством. В капиталистических странах такого права нет.

- Необходимо планирование трудовых ресурсов исходя из потребностей экономики. В Украине это практиковалось, но после реформ было утрачено.

- Дефицит квалифицированных кадров в Украине и других постсоветских странах.

2. Миграция и ее влияние. Основные тезисы:

- Массовая миграция из Украины (около 12 млн человек) привела к потере трудовых ресурсов.

- Миграционная политика в ЕС привела к притоку неквалифицированной рабочей силы, что создало социальные проблемы.

- Падение режима Каддафи в Ливии привело к миграционному кризису в Европе.

3. Роль государства в регулировании рынка труда. Основные тезисы:

- Государство должно обеспечивать социальные гарантии для работников.

- Трудовое законодательство в постсоветских странах лишило рабочих многих прав.

- Миграционная политика в интересах крупного капитала, а не населения.

Вывод: в беседе обсуждаются проблемы, связанные с трудовыми ресурсами и миграционными процессами. Подчеркивается важная роль государства в регулировании этих сфер.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5oZrBb_LB4c
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