20 сентября 2023 года в 21.15 Глеб Таргонский и Владимир Зайцев в прямом эфире обсудили эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе, историю и перспективу конфликта между Арменией и Азербайджаном, роль внешних игроков, военные аспекты.

Комментарий редакции

Это беседа о недавнем обострении конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном.

Основные тезисы:

- Конфликт имеет давние исторические корни, но обострился в конце 1980-х годов на волне ослабления Советского Союза. Армяне Нагорного Карабаха хотели присоединиться к Армении, Азербайджан был против.

- В 1988-1994 гг шла активная фаза боевых действий, которая закончилась перемирием, но конфликт остался "замороженным".

- В 2020 году Азербайджан предпринял успешное наступление и установил контроль над значительной частью Нагорного Карабаха. Армения потерпела поражение.

- Причиной поражения Армении стали ошибки в военном планировании и подготовке, в то время как Азербайджан активно наращивал свою армию.

- Будущее армянского населения Нагорного Карабаха под властью Азербайджана вызывает тревогу. Возможны репрессии и дискриминация.

- Конфликт демонстрирует принцип "право силы" в международных отношениях, когда военная мощь решает территориальные споры.

Вывод: конфликт в Нагорном Карабахе еще далек от разрешения. Азербайджан добился военной победы, но будущее региона остается неопределенным. Мирное сосуществование армян и азербайджанцев под властью Баку маловероятно.