Армения и Азербайджан. Старая новая война
20 сентября 2023 года в 21.15 Глеб Таргонский и Владимир Зайцев в прямом эфире обсудили эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе, историю и перспективу конфликта между Арменией и Азербайджаном, роль внешних игроков, военные аспекты.
Комментарий редакции
Это беседа о недавнем обострении конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном.
Основные тезисы:
- Конфликт имеет давние исторические корни, но обострился в конце 1980-х годов на волне ослабления Советского Союза. Армяне Нагорного Карабаха хотели присоединиться к Армении, Азербайджан был против.
- В 1988-1994 гг шла активная фаза боевых действий, которая закончилась перемирием, но конфликт остался "замороженным".
- В 2020 году Азербайджан предпринял успешное наступление и установил контроль над значительной частью Нагорного Карабаха. Армения потерпела поражение.
- Причиной поражения Армении стали ошибки в военном планировании и подготовке, в то время как Азербайджан активно наращивал свою армию.
- Будущее армянского населения Нагорного Карабаха под властью Азербайджана вызывает тревогу. Возможны репрессии и дискриминация.
- Конфликт демонстрирует принцип "право силы" в международных отношениях, когда военная мощь решает территориальные споры.
Вывод: конфликт в Нагорном Карабахе еще далек от разрешения. Азербайджан добился военной победы, но будущее региона остается неопределенным. Мирное сосуществование армян и азербайджанцев под властью Баку маловероятно.
В грузинских телеграм каналах, со ссылкой на правоохранительные органы Грузии, расходится информация, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и все члены его семья являются гражданами Канады. Паспорта а также значительные денежные средства он получил от главы СВР Азербайджана Орхана Султанова в 2020 году, при посещении Тбилиси.
Учитывая, что О. Султанов до 2011 года являлся первым секретарём по гуманитарным вопросам посольства Азербайджана в Лондоне и имел тесные связи с Mi-6, становится очевидным, кто конечный бенефициар деструктивных действий Пашиняна в регионе.
Англичанка снова гадит…https://matveychev-oleg.livejournal.com/
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