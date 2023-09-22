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Западный сценарий против русского. Может ли Алиев стать союзником России?​

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«Это не конец Карабаха». Беседуем с историком-востоковедом, специалистом по Среднему и Ближнему Востоку Станиславом Тарасовым. Ведущий – Игорь Шишкин.

Полная версия ролика на "Дзене": https://dzen.ru/video/watch/650d82753f483f2825203451?share_to=link

Комментарий редакции

В данном видео идёт разговор о ситуации вокруг Нагорного Карабаха после недавнего военного конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Основные тезисы:

- Нагорный Карабах больше не существует как непризнанное государство, это прошлое. Вопрос теперь в том, как эта ситуация повлияет на Россию и ее авторитет в регионе.

- Переговоры между Азербайджаном и Карабахом в присутствии российских миротворцев фактически означают признание Карабаха как субъекта, хотя и непризнанного государства.

- Запад пытается отделить урегулирование между Арменией и Азербайджаном от карабахской проблемы. В итоге Карабах может получить особый статус автономии в составе Азербайджана при посредничестве Запада.

- Несмотря на активную роль России в урегулировании конфликта, Западу удается приватизировать ее достижения, Россия пока только делает заявления.

Обсуждается роль и перспективы России в урегулировании карабахского конфликта с учетом попыток Запада вытеснить ее и усилить свое влияние в регионе. Отмечается необходимость более активных и последовательных действий России для отстаивания своих интересов.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4Y2ma2t9Txw
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