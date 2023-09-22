Россия не только Вторую мировую войну развязала, но и сбросила на Японию атомную бомбу. Официальная позиция Евросоюза

Напомню, что в 2019 году парламент Евросоюза официально возложил на СССР/Россию равную с Германией ответственность за Вторую мировую войну – «Вторая мировая война, самая разрушительная война в истории Европы, была начата как непосредственный результат пресловутого нацистско-советского договора о ненападении от 23 августа 1939 года, также известного как пакт Молотова-Риббентропа, и его секретных протоколов, согласно которым два тоталитарных режима, стремившихся к мировому господству, разделили Европу на две зоны влияния». А также призвал все входящие в него страны очистить свою территорию от памятников советским воинам-освободителям – «Продолжается существование в общественных местах в некоторых государствах-членах памятников и мемориалов, прославляющих тоталитарные режимы, что прокладывает путь для искажения исторических фактов о последствиях Второй мировой войны и для пропаганды тоталитарной политической системы».

Однако, в условиях гибридной войны против России на уничтожение европейцам этого уже мало.

Глава Еврокомиссии – правительства Евросоюза, наследника, между прочим Евросоюза гитлеровского, официально объявила об ответственности СССР за атомную бомбардировку Хиросимы. Чествуя премьер-министра Японии Кисиду на вручении премии натовского Атлантического совета, фрау фон дер Ляйен сказала:

«Вы пригласили нас на свою родину, в Хиросиму. Место, откуда ваши корни. Место, во многом определившее всю вашу жизнь и карьеру. Многие из ваших родных погибли в тот день, когда атомная бомба стерла Хиросиму с лица земли. Вы выросли на рассказах выживших и хотели поделиться ими с нами, хотели открыть нам глаза на прошлое, чтобы извлечь уроки на будущее. Эта поездка дала отрезвляющий старт саммиту G7, который я не забуду. Особенно сейчас, когда Россия снова угрожает применить ядерное оружие».

Речь не идет даже о равной ответственности с американцами, игры в равную ответственность уже закончились, про Америку никто даже и не вспомнил.

Комментарий редакции

Какая глубокая признательность должна переполнять нас по отношению к мудрым лидерам Евросоюза, этих бескорыстных борцов за историческую справедливость! Благодаря их титаническим усилиям, нам открылась потрясающая правда о том, что именно СССР развязал Вторую мировую войну, нанеся коварный удар в спину миролюбивому Третьему рейху. И как же умилительно слышать, что Сталин лично сбрасывал атомные бомбы на мирных жителей Хиросимы и Нагасаки! Это действительно проливает свет на многие темные страницы советской истории. Да здравствует правда, да здравствует объективность! Мы в неоплатном долгу перед ЕС за раскрытие этих шокирующих фактов.