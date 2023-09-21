Зеленский молит о помощи. Массированные удары по объектам ВСУ
В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
Комментарий редакции
В этой беседе обсуждаются следующие основные темы:
1. Текущая военная ситуация в Украине. Обсуждается, что Россия, похоже, завершает "перемалывать" наиболее боеспособные части украинской армии и готовится к наступлению.
2. Использование Украиной кассетных боеприпасов, поставленных США. Это оружие наносит большие потери наступающей пехоте. Обсуждаются способы противодействия.
3. Большие потери украинской армии, прошедшей подготовку НАТО. По оценкам, уничтожено до полумиллиона украинских военных.
4. Провал украинского контрнаступления. Оно не принесло существенных территориальных приобретений, но Украина и дальше пытается его преподнести как успех.
5. Переход Украины к обороне и планы затянуть войну. Обсуждается тактика изматывания противника.
6. Продолжение Россией артиллерийских и ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры Украины.
Вывод: стратегическая инициатива постепенно переходит к России, в то время как Украина вынуждена перейти к обороне после провала своего контрнаступления.