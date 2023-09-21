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Кто закрыл Католические церкви . Центры управления Сознанием

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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B0
Бусти https://boosty.to/historipi

Комментарий редакции

Автор статьи говорит о следующих основных тезисах:

1. Католические храмы в Европе и США в большинстве своем пустуют, несмотря на то, что католиков в мире более 1 млрд человек.

2. В первой половине 20 века посещаемость католических храмов резко упала. Многие храмы закрывались и продавались.

3. Цель католической церкви – быть посредником между властью и людьми, доносить до людей нужную власти повестку.

4. В 20 веке католическая церковь не исчезла, а просто сменила формат, перейдя в киноиндустрию. Голливуд фактически стал новой "церковью", продвигающей нужные власти ценности.

5. Еврейские кинокомпании Голливуда на протяжении десятилетий были вынуждены следовать "Кодексу Хейса", написанному католиками и продвигавшему христианские ценности.

Вывод: автор считает, что католическая церковь не исчезла, а лишь сменила формат, превратившись в современные СМИ и киноиндустрию, которые по-прежнему выполняют функцию проводника интересов власти. Пустые храмы – это лишь внешнее проявление, по сути церковь сохраняет влияние.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CSuOg5vM_50
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 1406 1110
    Valeriy Bondarik 18 мин. назад

      …$… Prrrivet …$…

      _Хороший ролик,отражающий(СКРЫТЫЕ…)НЫНЕшние РЕАЛИИ!
      Но…с одним ИЗМЕНЕНИЕМ,а ИМЕННО:

      ! ВНЕСТО фраз’ы церковь – НУЖНО говорить – РЕЛИГИЯ!
      (ведь РЕЛИГИЯ,ВСЕ конфессии – Исполнители поРАБощения МАСС)
      ! ВЕРАЮ “окормлён’ные УЖЕ,ФАКТически – поРАБощён’ные! :-(
      ! Верующий БОЛЕЕ “счастлив” чем НЕверующий,ТАКЖЕ,
      как ПЬЯНЫЙ – “счастливее” Трезвого!!! :-) :-) :-)
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      —> НЕ верь’те религи(озникам)и – НЕ было и НЕТ никакого “БОХА”!!!
      Религия – Древнейший поРАБотитель-ЗАХВАТЧИК=колонизатор!
      * Религия(ВЕРА) ЭТО – Ментально-ПСИхологический ОПИУМ=оБОЛВАНиватель!
      *** НЕТ и НЕбыло НИКАКИХ “бохов” – НИ “iicуcov” НИ “aLLaxov” НИ пр.!!!
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^&&&&&&&&&&&&&!!!&&&&&&&&&

      :-) Свободные Люди НЕ носят “ХОМУТ” веры в НЕсуществуюИХ “бохов”!!!
      *****************************************************************
      !!!!! Здравомыслия Вам и Здоровья!ОСВОБОЖДАЙТЕСЬ от религии !!!!! :-)
      _ _ _ _ _
      Ничего ни к кому личного. Благодарю.
      = = = = =
      С уваажением – Валерий Бондарик.
      г. Эдмонтон. Канада. 21__9__23.

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