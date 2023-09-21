Комментарий редакции

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B0Бусти https://boosty.to/historipi

Автор статьи говорит о следующих основных тезисах:

1. Католические храмы в Европе и США в большинстве своем пустуют, несмотря на то, что католиков в мире более 1 млрд человек.

2. В первой половине 20 века посещаемость католических храмов резко упала. Многие храмы закрывались и продавались.

3. Цель католической церкви – быть посредником между властью и людьми, доносить до людей нужную власти повестку.

4. В 20 веке католическая церковь не исчезла, а просто сменила формат, перейдя в киноиндустрию. Голливуд фактически стал новой "церковью", продвигающей нужные власти ценности.

5. Еврейские кинокомпании Голливуда на протяжении десятилетий были вынуждены следовать "Кодексу Хейса", написанному католиками и продвигавшему христианские ценности.

Вывод: автор считает, что католическая церковь не исчезла, а лишь сменила формат, превратившись в современные СМИ и киноиндустрию, которые по-прежнему выполняют функцию проводника интересов власти. Пустые храмы – это лишь внешнее проявление, по сути церковь сохраняет влияние.