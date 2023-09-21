Кто закрыл Католические церкви . Центры управления Сознанием
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B0
Бусти https://boosty.to/historipi
Комментарий редакции
Автор статьи говорит о следующих основных тезисах:
1. Католические храмы в Европе и США в большинстве своем пустуют, несмотря на то, что католиков в мире более 1 млрд человек.
2. В первой половине 20 века посещаемость католических храмов резко упала. Многие храмы закрывались и продавались.
3. Цель католической церкви – быть посредником между властью и людьми, доносить до людей нужную власти повестку.
4. В 20 веке католическая церковь не исчезла, а просто сменила формат, перейдя в киноиндустрию. Голливуд фактически стал новой "церковью", продвигающей нужные власти ценности.
5. Еврейские кинокомпании Голливуда на протяжении десятилетий были вынуждены следовать "Кодексу Хейса", написанному католиками и продвигавшему христианские ценности.
Вывод: автор считает, что католическая церковь не исчезла, а лишь сменила формат, превратившись в современные СМИ и киноиндустрию, которые по-прежнему выполняют функцию проводника интересов власти. Пустые храмы – это лишь внешнее проявление, по сути церковь сохраняет влияние.
…$… Prrrivet …$…
_Хороший ролик,отражающий(СКРЫТЫЕ…)НЫНЕшние РЕАЛИИ!
Но…с одним ИЗМЕНЕНИЕМ,а ИМЕННО:
! ВНЕСТО фраз’ы церковь – НУЖНО говорить – РЕЛИГИЯ!
(ведь РЕЛИГИЯ,ВСЕ конфессии – Исполнители поРАБощения МАСС)
! ВЕРАЮ “окормлён’ные УЖЕ,ФАКТически – поРАБощён’ные! :-(
! Верующий БОЛЕЕ “счастлив” чем НЕверующий,ТАКЖЕ,
как ПЬЯНЫЙ – “счастливее” Трезвого!!! :-) :-) :-)
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—> НЕ верь’те религи(озникам)и – НЕ было и НЕТ никакого “БОХА”!!!
Религия – Древнейший поРАБотитель-ЗАХВАТЧИК=колонизатор!
* Религия(ВЕРА) ЭТО – Ментально-ПСИхологический ОПИУМ=оБОЛВАНиватель!
*** НЕТ и НЕбыло НИКАКИХ “бохов” – НИ “iicуcov” НИ “aLLaxov” НИ пр.!!!
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:-) Свободные Люди НЕ носят “ХОМУТ” веры в НЕсуществуюИХ “бохов”!!!
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!!!!! Здравомыслия Вам и Здоровья!ОСВОБОЖДАЙТЕСЬ от религии !!!!! :-)
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
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С уваажением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 21__9__23.
Давно воспринимаю слово “религия” как “связь”. С кем-чем – второй вопрос.
Думаю, что Вами уместно применять слово “вероучения”.