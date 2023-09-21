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Кем учат быть..?! Отец Андрей Ткачёв

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Отец Андрей говорит о важности семьи и деторождения. Основные тезисы его проповеди:

1. Для верующих людей бездетность является тяжким испытанием и крестом. Поэтому важно хотеть и иметь детей.

2. Современных детей учат быть учеными, врачами и инженерами, но не учат быть хорошими мужьями, женами, отцами и матерями. Это большая проблема.

3. Настоящий признак здоровья человека – когда он, достигнув зрелости, хочет иметь детей. Если этого нет – это ненормально.

4. Главное предназначение мужчин – быть отцами, а женщин – матерями. Если этого нет, жизнь человека теряет смысл.

5. Родители должны воспитывать детей так, чтобы те были готовы создавать и беречь семью. Это важнее, чем карьера и достижения.

В целом Отец Андрей призывает ценить традиционные семейные ценности, ставить их выше карьеры и личных амбиций. По его мнению, именно семья и дети делают человека по-настоящему счастливым.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=o0U7eM0c8X0
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