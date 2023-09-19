«До того момента, пока ответственность за прибывание и пребывание в России трудовых мигрантов не будет висеть тяжелой гирей на кошельке работодателей — порядка не будет, как бы мы по этому поводу в наших интернетах не возмущались… Да, нам не нужен криминалитет, но и с нашей стороны не должно быть отношения к приезжим работягам, если они работяги, как к людям второго сорта…», — об этом, а также о причинах национализма в СНГ рассуждает Борис Марцинкевич.

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#БорисМарцинкевич #ТочкаСборки

Комментарий редакции

В этом видео обсуждаются следующие основные тезисы:

1. Проблемы с трудовыми мигрантами в Евросоюзе до 2015 года решались с помощью жесткой системы контроля и штрафов для работодателей. Такая же тенденция сейчас и в России.

2. В 1990 году был принят закон, который разделил собственность в СССР на союзную и республиканскую. Это привело к развалу СССР.

3. Распад СССР сопровождался разжиганием национализма и русофобии, чтобы отвлечь внимание от передела собственности.

4. России нужно наращивать экономическое сотрудничество со странами Центральной Азии, чтобы получить новые рынки сбыта взамен потерянного европейского.

5. Центральная Азия может стать транзитным коридором для торговли между Россией, Индией и другими странами Азии.

Вывод: России выгодно укреплять экономические и логистические связи со странами Центральной Азии для расширения торговли и получения новых рынков сбыта.