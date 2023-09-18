Остановись, мгновение! Александр Родченко (1984)
О фотографе Александре Родченко говорит его внук искусствовед Александр Лаврентьев, писатель Виктор Шкловский, архитектор Олег Швидковский, режиссер Сергей Соловьев.
Главная редакция народного творчества 1984
Автор сценария – В. Стигнев
Режиссер – Валентина Мельникова
Оператор – Владислав Микоша
Ведущий – Лев Шерстенников
#ОстановисьМгновение #АлександрРодченко #фотография
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