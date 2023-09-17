Меняем ход истории человечества к лучшему.
Количество накопившихся и только лишь увеличивающихся с каждым годом проблем и кризисов международного и планетарного уровня все более остро ставит перед каждым из нас и перед всем человечеством выбор: или вернуться на путь совершенствования внутреннего мира людей и своих отношений с Всевышним, или – исчезнуть. Если мы не вернемся к духовно и социально здоровому образу жизни – душевные болезни и социальные паразиты нас уничтожат.
4:42 Подход к туризму необходимо менять.
7:15 Источник проблем в этом мире.
13:59 Система здравоохранения или система здравозахоронения?
15:10 Что можно называть преждевременной смертью?
15:44 Болезни – следствие дисгармонии с внешним и своим внутренним миром.
17:02 О жизни в горах.
18:43 Оплата врачам не за больных, а за здоровых.
19:54 И.П.Павлов: «Смерть ранее 150 лет – насилие над организмом!»
20:54 Известнейший долгожитель СССР.
22:27 Об интервью с президентом федерации ММА Севастополя.
24:16 Необходимые изменения в Министерстве культуры.
27:37 Необходимые изменения в Министерстве образования.
34:41 Решение “проблемы перенаселения Земли”.
41:45 Рождаемость контролируют свыше.
52:49 Меняя себя. – влияем на весь окружающий мир.
59:37 Что нужно изменить в экономике?
1:01:48 Наша ответственность за изменение хода истории человечества к лучшему.
1:05:44 Решение всех проблем.
1:07:24 Ложная гордость и ложная скромность.
12+
В видео использована песня “О душе” ДИВЬЯРОСА.
Алексей Игоревич Тонких:
продюсер кино и музыки, организатор семи международных фестивалей, ведущий эфиров и Telegram-канала “Вдохни жизнь по-новому!” https://t.me/vdohniponovomu
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
Личный сайт автора: https://usanin.com
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#усанин #нравственность #саморазвитие
буржуазная чушь..предлагает изменитььмир к лучшему для богатых)))))Типа ,начни с себя…блин вы что так курите?