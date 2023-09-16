Время платить: Россия и Саудовская Аравия устроили Жесткий Дефицит Нефти
Мировой рынок нефти может столкнуться с рекордным дефицитом нефти. Саудовская Аравия и Россия сделали нефть дефицитной. Цена на нефть обновила 10-месячные максимумы из-за угрозы образования глобального дефицита. Нефтяной рынок ждет крупнейший за последние 15 лет дефицит нефти. Ситуация на нефтяном рынке способна обернуться новым всемирным кризисом, как это было в конце 2000-х годов. Мировой рынок нефти в последние месяцы 2023 года может столкнуться с самым большим дефицитом нефти. Согласно подсчетам Bloomberg, за последние полгода суточный дефицит нефти на мировом рынке увеличился в 18 раз, достигнув 1,8 млн баррелей. Россия и Саудовская Аравия создают топливный дефицит в США и ЕС. Биржевые цены на нефть выросли. Саудовская Аравия сократит добычу нефти на 1 млн баррелей до конца 2023 года. Россия сократит экспорт нефти на 300 тысяч баррелей. Дисконт на российскую нефть с января 2023 года снизился с 35 до 15 долларов за баррель
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