Остановись, мгновение! Фотокорреспондент Евгений Халдей (1988)
Фотокорреспондент Евгений Халдей рассказывает о себе, фотографиях, сделанных в разные годы, о героях своих снимков.
Главная редакция народного творчества 1988
#ОстановисьМгновение #фотография #ЕвгенийХалдей
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+++++++++++++++++++++++….это правда ,а не выдуманная “психоделика “