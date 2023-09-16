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Мы должны увидеть боль в экономике. Мы должны напомнить людям, что они работают на работодателя,

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Мы должны увидеть боль в экономике. Мы должны напомнить людям, что они работают на работодателя

Австралийский девелопер Тим Гернер (Tim Gurner) считает, что сотрудники стали слишком высокомерными и что для повышения производительности труда, особенно в строительном секторе, необходимо существенно повысить уровень безработицы, чтобы напомнить австралийцам, как им повезло, что у них есть работа.

Во вторник на деловом мероприятии Гернер заявил, что пандемия оказывает «огромное влияние» на производительность труда и что она усугубляет жилищный кризис.
«В последние несколько лет им много платили за то, что они делали не слишком много и нам необходимо, чтобы это изменилось», – сказал он на саммите AFR property summit в Сиднее. “Я думаю, проблема, с которой мы столкнулись, заключается в том, что люди решили, что на самом деле они больше не хотят так много работать из-за COVID”.

«Нам абсолютно необходима иммиграция», — сказал он. «Австралия не может работать без иммиграции и если мы не растём, мы мертвы».
По словам Гернера, при скачке безработицы на 40-50% должна измениться динамика отношений между работодателями и работниками.

«Мы должны увидеть боль в экономике. Мы должны напомнить людям, что они работают на работодателя, а не наоборот. Произошло системное изменение, когда работники считают, что работодателю очень повезло, что они работают на них, а не наоборот. Это та динамика, которая должна измениться».

Несмотря на 12 повышений процентных ставок за последние 16 месяцев, рынок труда остается относительно устойчивым.
В июле прошлого года уровень безработицы достиг рекордно низкой отметки в 3,4% и остается на исторически низком уровне. В июле этого года, согласно последним данным Австралийского бюро статистики, уровень безработицы составил 3,7%.

В июне заместитель главы Резервного банка Мишель Буллок предупредил, что для сдерживания инфляции уровень безработицы должен подняться до 4,5%, а это означает, что около 140 тыс. человек могут потерять работу.Во вторник главный экономист CBA Стивен Халмарик заявил, что в Австралии наблюдается дефицит жилищного строительства.

“Вам нужно ежегодно строить около 230 000 или 240 000 домов в год”, — сказал он. «У нас же этот показатель составляет около 160 000».

По словам Гернера, для увеличения предложения жилья необходимо также усовершенствовать систему планирования, которая, по его мнению, в Сиднее «в корне нарушена».

«Это просто абсолютная необходимость», — сказал он. «Я не могу понять, как в одном из лучших городов мира существует система планирования, которая просто не работает. В Мельбурне с системой планирования всё в порядке.

»Она медленная, но, по крайней мере, вы можете пройти через VCAT [Викторианский гражданский и административный трибунал] и реально установить дату в программе и технико-экономическое обоснование".

Гернер, занявший 154-е место в списке богачей AFR с состоянием 912 млн. долларов, также считает, что необходимо пересмотреть стимулы.
«Все сводится к налогам на гербовый сбор», — сказал он. «Если посмотреть на процентное соотношение налогов на недвижимость, то оно составляет более 50%. Люди говорят: „Почему жилье такое дорогое?“. Что ж, 50 процентов с лишним уходит на гербовый сбор и налоги. Застройщики не так уж много могут сделать, чтобы решить эту проблему».

http://newsstreet.ru/blog/33126.html – цинк

Привет, старый-добрый капитализм XIX века
СССР нет, стесняться больше не надо.
Негодующим рабочим напомнят их место, путем завоза мигрантов.

Комментарий редакции

О, конечно же повышение безработицы до 40-50% и превращение людей в рабов работодателей – это именно то, что нужно процветающей экономике; мы все знаем, что социальная справедливость и права работников – это сущая ерунда по сравнению с прибылями бизнеса.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8638147.html
Метки: Австралия, капитализм, мигранты, эксплуатация
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