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Главное – открыть счет, 1989

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Ролик рассказывает о том, что как и в спорте для достижения финансового успеха нужно тоже “открыть счет”.

ЛенФильм, 1989 г.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2PwCX5nt--4
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