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Безопасность взамен Суверенитета — всегда ли это так?

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Беседа с Николаем Азаровым о союзных формах государственного сотрудничества; о жестких регламентах и неравноправных условиях развития внутри Евросоюза.
00:00 Про формулу «Безопасность в обмен на суверенитет»
02:00 Про СНГ и Беловежские соглашения
10:22 Про Европейский союз, единую валюту и европейскую бюрократию
13:20 Про интеграцию и десуверенизацию — хорошо это или плохо. Пример Греции, Венгрии, Италии
21:50 Про высокий уровень жизни украинского населения в 2013 г. по сравнению с Болгарией
23:20 Про Союзное государство, Группу высокого уровня в 2002 г. и реальное экономическое развитие
29:40 Про Соглашение об ассоциации с ЕС
30:05 Про Таможенный союз
33:00 Про собственный суверенитет
35:40 Пример с машиностроением и инфраструктурой на Украине
39:00 Про защиту собственного рынка
41:10 «Нужны объединения равноправных партнеров»

Ведущий: Максим Романычев

Дзен «Точка сборки» — https://dzen.ru/assemblage_point

#НиколайАзаров #МаксимРоманычев #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nX4r5t_P1E8
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