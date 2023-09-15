

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Майорск Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 275-ти военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Также в районе населенного пункта Авдеевка уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.



▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки отражены две атаки 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Кроме того, западнее населенного пункта Вербовое Запорожской области нанесено поражение скоплению живой силы и техники 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Уничтожено более 145-ти украинских военнослужащих и три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США, орудие FH-70 производства Великобритании, а также три гаубицы Д-30 и одна Д-20.



▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 55-ти военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, а также орудие Д-20.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» отражена атака ВСУ в районе населенного пункта Новомайорское Донецкой Народной Республики.

Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики.

Потери противника на данном направлении составили более 175-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-30, а также одно орудие Д-20.



▫️ На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое и Кисловка Харьковской области.

Уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходные артиллерийские установки: М109 «Paladin» производства США и «Гвоздика», артиллерийская система М777 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США.

Также, в районе населенного пункта Кисловка уничтожен полевой склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.



▫️На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ уничтожены до 75-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также две самоходных артиллерийских установки «Акация».

Кроме того, в районе населенного пункта Садовое Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.



▫️Силами Черноморского флота в течение прошедших суток обнаружены и уничтожены два безэкипажных катера ВСУ полупогружного типа в юго-западной части Черного моря.



▫️Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 137-ми районах.

Кроме того, в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожен узел связи 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

В районе населенного пункта Новолозоватка Днепропетровской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.



Средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».

Кроме того, уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Малорязанцево, Лисичанск Луганской Народной Республики, Новоандреевка, Артемовск, Горловка Донецкой Народной Республики, Каменка-Днепровская, Пологи и Токмак Запорожской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 467 самолетов, 249 вертолетов, 6800 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11865 танков и других боевых бронированных машин, 1150 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6394 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13019 единиц специальной военной автомобильной техники.