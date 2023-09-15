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Часть 33. Сталин. Начало обороны Царицына/ Дмитрий Пучков и Егор Яковлев

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Продолжение видеоцикла «Настоящая игра престолов». В этом выпуске Егор Яковлев рассказывает о событиях, связанных с деятельностью Иосифа Виссарионовича Сталина во время обороны Царицына. Видео вышло на платформах Дмитрия Пучкова в 2019 году. В связи с ростом аудитории и сохранившейся актуальностью темы публикуем его на нашем канале.
#цифроваяистория #егоряковлев #дмитрийпучков #сталин #настоящаяиграпрестолов

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QxQIOlvmMxg
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