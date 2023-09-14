

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск, используя результаты ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Бердычи и Первомайское Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери противника за сутки составили до 350-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, три артиллерийские системы М777 и гаубица M109 производства США, а также одно орудие Д-30.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Дылеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ.



▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

▫️ Уничтожено до 95-ти украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы: FH-70 производства Великобритании, М119 производства США, «Мста-Б», Д-20 и Д-30.



▫️ На Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 140 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.



▫️ На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

▫️ Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Северск, Григоровка и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 55-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.



▫️ На Купянском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск отражена атака штурмовой группы 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 130-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

▫️ Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

В районах населенных пунктов Берестовое и Тихое Харьковской области уничтожены два склада боеприпасов подразделений ВСУ.



▫️ На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения за сутки уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, семь автомобилей, а также гаубица Д-30.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 143-х районах.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

▫️ В районах населенных пунктов Серебрянка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики поражены два пункта управления: 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка нацгвардии Украины.

▫️ В районе населенного пункта Трудовое Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

▫️ Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.



▫️ Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, за сутки уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 53 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Тополевка Луганской Народной Республики, Пески, Василевка, Красная Гора Донецкой Народной Республики, Новофедоровка, Васильевка Запорожской области, а также Алешки и Новая Каховка Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 467 самолетов, 249 вертолетов, 6759 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11826 танков и других боевых бронированных машин, 1150 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6374 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12982 единицы специальной военной автомобильной техники.