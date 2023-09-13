России такое и не снилось: Европа слезла с газовой иглы Кремля
Европа придумала, как окончательно слезть с газовой иглы России. Геоэнергетика Инфо. В ЕС растет зависимость от поставок газа из США. Заявляя о снижении зависимости от нефти и газа из РФ европейские чиновники умалчивают о последствиях и повышении рисков для экономик стран Евросоюза. ЕС сообщает о серьезном снижении зависимости от нефти и газа из России, но при этом в их импорте значительно выросла доля США. Потребность в энергоносителях у Евросоюза хоть и сокращается, но остается значительной. В качестве нового источника поставок выступили США .
Наш телеграм: https://t.me/geonrgru
Станьте спонсором канала CПОНСОР.РУ ► https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 4274 3200 6731 4487 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
VK ► https://vk.com/geonrgru
ЯНДЕКС.ДЗЕН ► https://zen.yandex.ru/geonrgru
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinpro maxim@radaykin.ru
Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте все уведомления, ставьте лайки и пишите комментарии! Вы помогаете продвигать канал!
#новости #политика #газ #европа #марцинкевич #news #новостисегодня #сша #россия #санкции #популярнаяполитика