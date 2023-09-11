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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 11 сентября 2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Авдеевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики.

За сутки потери противника составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, восемь автомобилей, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Кроме того, в районе населенного пункта Дылеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» отражены три атаки штурмовых групп 38-й бригады морской пехоты ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.

Кроме того, в районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение колонне бронетехники 72-й механизированной бригады ВСУ.

Потери противника на данном направлении составили до 160-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также три гаубицы «Мста-Б».

▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Уничтожено до 145-ти украинских военнослужащих, два танка, три автомобиля и зенитный ракетный комплекс британского производства «Stormer HVM».

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, гаубицы: М119 производства США, а также «Мста-Б» и Д-20.

▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ западнее населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 70-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-20.


▫️ На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Строевка, Синьковка, Кисловка и Песчаное Харьковской области.

Потери противника на данном направлении составили до 80-ти военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

Кроме того, в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Буковель-AD».

Также, в районе населенного пункта Берислав Херсонской области уничтожен пункт управления украинскими беспилотными летательными аппаратами.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 132-х районах.

Кроме того, в районе населенного пункта Трудовое Запорожской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68.

В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики поражён пункт управления 100-й бригады территориальной обороны.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ольха».

Кроме того, уничтожено 46 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Петровское, Евгеновка, Артемовск Донецкой Народной Республики, Очеретоватое, Новое, Мирное, Харьково Запорожской области, Новая Каховка и Саги Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 467 самолетов, 248 вертолетов, 6628 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11779 танков и других боевых бронированных машин, 1149 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6331 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 12905 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/30351
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 30475 25893
    марина 57 мин. назад

      зачетная картинка…сколько этих путей шелковых и др.открывают и мы там …https://matveychev-oleg.livejournal.com/16137926.html

    • 30475 25893
      марина 36 мин. назад

        МИНСК, 11 сен — РИА Новости. Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии пресек деятельность трех агентурных групп, созданных для диверсий и терактов в Белоруссии и России, сообщило издание «СБ. Беларусь сегодня».

        «Серию терактов готовила СБУ в Беларуси. КГБ за одну только неделю, с 26 августа этого года, пресечена деятельность трех агентурных групп, боевых ячеек Службы безопасности Украины, созданных для диверсий, терактов в Беларуси и России.

      • 30475 25893
        марина 33 мин. назад

          Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Россию с официальным визитом по приглашению президента России Владимира Путина, сообщили в Кремле.
          Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын посетит Россию с официальным визитом Россию по приглашению Владимира Путина, следует из сообщения на сайте Кремля.

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