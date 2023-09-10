

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Красногоровка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Красное и Малоильиновка Донецкой Народной Республики.

В ходе боевых действий противник потерял до 260-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.



▫️ На Запорожском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск, при поддержке авиации и огня артиллерии, за сутки отражены шесть атак штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоандреевка, севернее Работино и северо-западнее Вербовое Запорожской области.

За сутки уничтожены до 80-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубицы: М198, М119 и М777 производства США, а также орудия «Мста-Б» и Д-20.

Также, в районе населенного пункта Широкое Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы ARTHUR производства Швеции.

В районах населенных пунктов Трудовое и Риздвянка Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 82-й десантно-штурмовой бригады и 9-го армейского корпуса ВСУ.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» отражена атака подразделений 37-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики.

Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной бригады и 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Никольское, Новомайорское и Угледар Донецкой Народной Республики.

Потери противника на данном направлении составили свыше 130-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».



▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Также в районах населенных пунктов Кузьмино и Червоная Диброва Луганской Народной Республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 12-й бригады специального назначения «Азов», 5-й бригады нацгвардии Украины и 67-й механизированной бригады ВСУ.

Уничтожено свыше 50-ти военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, две самоходные установки «Гвоздика», а также гаубица Д-30.



▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 35-ти военнослужащих, танк, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Кроме того, в районе населенного пункта Волчанские Хутора Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено более 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117-ти районах.

Кроме того, в районе населенного пункта Лукашево Запорожской области на вскрытой средствами разведки позиции уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

В районах населенных пунктов Спорное и Серебрянка Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение командно-наблюдательным пунктам подразделений 77-й аэромобильной, 93-й механизированной бригад ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка нацгвардии Украины.



▫️ В акватории Черного моря в темное время суток Морской авиацией обнаружены и уничтожены три быстроходных катера Willard производства США с десантными группами сил специальных операций ВСУ общей численностью до 36-ти военнослужащих.



Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожено и подавлено 42 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Очеретоватое, Новое, Ульяновка, Харьково Запорожской области, Площанка, Белогоровка, Рубежное Луганской народной республики, Спорное, Соледар, Горловка Донецкой Народной Республики, Новая Маячка и Великая Лепетиха Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 467 самолетов, 248 вертолетов, 6582 беспилотных летательных аппарата, 436 зенитных ракетных комплексов, 11773 танка и других боевых бронированных машин, 1149 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6319 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12883 единицы специальной военной автомобильной техники.