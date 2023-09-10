1972. Иностранцы в Москве и Ленинграде
01. Москва. Улица Горького
02. Москва. Улица Горького
03. Москва. У Манежа
04. Москва. У входа в гостиницу Россия
05. Москва. Площадь Революции
06. Москва. У метро Новослободская
07. Москва. Кремлёвская набережная
08. Москва. Большой Московский цирк на проспекте Вернадского
09. Ленинград. Набережная Крюкова канала
10. Ленинград. Проспект Майорова у гостиницы Астория
11. Ленинград. Гостиный двор
12. Ленинград. Площадь Ломоносова
13. Ленинград. Площадь Ломоносова
14. Ленинград. На Литейном мосту
15. Ленинград. У Нового Эрмитажа
16. Ленинград. У крейсера Аврора
16. Ленинград. Здание Дома Советов
17. Ленинград. На Стрелке Васильевского острова
19. Ленинград. Здание Ленсовета
20. Ленинград. У цирка-шапито
22. Ленинград. В цирке-шапито
23. Ленинград. Смольный собор
24. Ленинград. Невский проспект
25. Ленинград. Поцелуев мост