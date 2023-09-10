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1972. Иностранцы в Москве и Ленинграде

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01. Москва. Улица Горького

02. Москва. Улица Горького.jpg
02. Москва. Улица Горького

03. Москва. У Манежа.jpg
03. Москва. У Манежа

04. Москва. У входа в гостиницу Россия.jpg
04. Москва. У входа в гостиницу Россия

05. Москва. Площадь Революции.jpg
05. Москва. Площадь Революции

06. Москва. У метро Новослободская.jpg
06. Москва. У метро Новослободская

07. Москва. Кремлёвская набережная.jpg
07. Москва. Кремлёвская набережная

08. Москва. Большой Московский цирк на проспекте Вернадского.jpg
08. Москва. Большой Московский цирк на проспекте Вернадского

09. Ленинград. Набережная Крюкова канала.jpg
09. Ленинград. Набережная Крюкова канала

10. Ленинград. Проспект Майорова у гостиницы Астория.jpg
10. Ленинград. Проспект Майорова у гостиницы Астория

11. Ленинград. Гостиный двор.jpg
11. Ленинград. Гостиный двор

12. Ленинград. Площадь Ломоносова.jpg
12. Ленинград. Площадь Ломоносова

13. Ленинград. Площадь Ломоносова.jpg
13. Ленинград. Площадь Ломоносова

14. Ленинград. На Литейном мосту.jpg
14. Ленинград. На Литейном мосту

15. Ленинград. У Нового Эрмитажа.jpg
15. Ленинград. У Нового Эрмитажа

16. Ленинград. У крейсера Аврора.jpg
16. Ленинград. У крейсера Аврора

16. Ленинград. Здание Дома Советов.jpg
16. Ленинград. Здание Дома Советов

17. Ленинград. На Стрелке Васильевского острова.jpg
17. Ленинград. На Стрелке Васильевского острова

19. Ленинград. Здание Ленсовета.jpg
19. Ленинград. Здание Ленсовета

20. Ленинград. У цирка-шапито.jpg
20. Ленинград. У цирка-шапито

21. Ленинград. У цирка-шапито.jpg

22. Ленинград. В цирке-шапито.jpg
22. Ленинград. В цирке-шапито

23. Ленинград. Смольный собор.jpg
23. Ленинград. Смольный собор

24. Ленинград. Невский проспект.jpg
24. Ленинград. Невский проспект

25. Ленинград. Поцелуев мост.jpg
25. Ленинград. Поцелуев мост
Источник: https://humus.livejournal.com/9216573.html
Метки: история, Ленинград, Москва, Россия, фото
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