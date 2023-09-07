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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 7 сентября 2023 г.)

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▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии в течение прошедших суток отражено четырнадцать атак ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области.

▫️ Уничтожено до 110-ти украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» и артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы: FH-70 производства Великобритании, «Мста-Б» и Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы по обнаружению БПЛА и блокированию их каналов управления и навигации «Буковель-AD».

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили девять атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Химик Донецкой Народной Республики.

▫️ Противник потерял более 320-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, 12 автомобилей, самоходные артиллерийские установки: «Krab» польского производства и «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одно орудие Д-20.

▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии за сутки отражено четыре атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и нанесено огневое поражение противнику в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области.

▫️ Потери противника составили до 55-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

▫️ Потери противника составили до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Новомайорское Донецкой Народной Республики отражена атака противника, а также пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

▫️ Потери противника составили до 180-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две гаубицы Д-30 и одно орудие «Гиацинт-Б».

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих, 2 автомобиля, а также две артиллерийские системы М777 производства США.

▫️ Кроме того, на острове Переяславский уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы из состава 126-й бригады территориальной обороны.


▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117-ти районах.

▫️ В районе населенного пункта Любимовка Запорожской области уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300пс.

▫️ В районах населенных пунктов Красное и Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожены полевые склады боеприпасов 3-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

▫️ Средствами противовоздушной обороны перехвачено одиннадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиабомба «JDAM».

▫️ Кроме того, уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Белогоровка, Меловатка Луганской Народной Республики, Спорное, Водяное Донецкой Народной Республики, Мирное Запорожской области, а также Голая Пристань Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 467 самолетов, 248 вертолетов, 6467 беспилотных летательных аппаратов, 436 зенитных ракетных комплексов, 11711 танков и других боевых бронированных машин, 1148 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6274 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12776 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/30212
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