Нефть по 100: Нефтяной кошмар для Запада становится Реальностью
Россия и Саудовская Аравия продлили снижение предложения нефти до конца года. Чтобы поддержать цены на нефть, Москва и Эр-Рияд продлевают сокращение добычи и экспорта до конца 2023 года. Россия и Саудовская Аравия не дадут Западу расслабиться. Сокращение добычи нефти Саудовской Аравией не остановит снижение цен на топливо в США. На фоне продления добровольного сокращения добычи нефти Россией и Саудовской Аравией фьючерсы на нефть Brent превысили 90 долларов за баррель
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