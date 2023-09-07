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Нефть по 100: Нефтяной кошмар для Запада становится Реальностью

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Россия и Саудовская Аравия продлили снижение предложения нефти до конца года. Чтобы поддержать цены на нефть, Москва и Эр-Рияд продлевают сокращение добычи и экспорта до конца 2023 года. Россия и Саудовская Аравия не дадут Западу расслабиться. Сокращение добычи нефти Саудовской Аравией не остановит снижение цен на топливо в США. На фоне продления добровольного сокращения добычи нефти Россией и Саудовской Аравией фьючерсы на нефть Brent превысили 90 долларов за баррель

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OZaZOb1QuLw
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